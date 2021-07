Penisola Sorrentina Covid free con tamponi in tutti gli alberghi

Grazie al protocollo "Safe Stay in Sorrento Coast"

Roma, 7 lug. (askanews) – La Penisola Sorrentina riparte in piena sicurezza e lancia la sfida di una terra Covid free. Grazie a un accordo lanciato da Federalberghi, gli hotel dell’area – che spazia da Vico Equense a Massa Lubrense, passando per Sorrento, i turisti che soggiornano nella penisola vengono sottoposti, su richiesta, ai tamponi rapidi al loro arrivo.

Qui siamo all’Hotel Mediterraneo, che si trova in uno dei punti più spettacolari della Sorrento coast, nel comune di Sant’Agnello, con panorama mozzafiato e vista sull’Isola di Ischia da una parte e del Vesuvio dall’altra.

Spiega Pietro Monti, direttore commerciale Hotel Mediterraneo, e consigliere di Federalberghi Campania: “Federalberghi Penisola Sorrentina è stata molto attiva per quanto riguarda la prevenzione contro il Covid. Abbiamo fatto vaccinare tutto il personale alberghiero attraverso un hub privato, uno dei primi ad aprire in Italia, a disposizione del nostro personale e anche dei cittadini. Abbiamo creato anche l’operazione Safe Stay in Sorrento Coast legata ai tamponi. È un protocollo in accordo con Asl 3 di Napoli Sud che prevede la possibilità di eseguire tamponi (sia rapidi che molecolari) direttamente in struttura”.

L’hotel di lusso, che quest’anno ha conquistato la quinta stella, è covid free. “Il personale è vaccinato e tamponato settimanalmente e tutti i clienti entrano in albergo arrivano con un tampone negativo, se non hanno due dosi di vaccino”.

Agli ospiti, infatti, viene richiesto al check in un certificato di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, che attesti la negatività del virus. In mancanza, i turisti possono effettuare il test rapido nella struttura. Ed ancora: staff con mascherina, kit di sanificazione nelle camere e nelle aree comuni, ampi spazi in piscina e distanze maggiorate tra i tavoli del ristorante. Infine, menu virtuale e informazioni sul web.