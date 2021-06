Pnrr, Franco: piano Italia avrà ok definitivo entro luglio

Dall'Ecofin del 13 luglio o in altra data entro fine mese

Milano, 18 giu. (askanews) – Il piano di ripresa e resilienza dell’Italia riceverà il via libera definitivo entro luglio. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, incontrando i giornalisti al termine dell’Ecofin in Lussemburgo.

Ci aspettiamo che il Pnrr italiano sia approvato la settimana prossima e poi l’Ecofin darà l’approvazione definitiva il 13 luglio o, in caso di necessità, in un’altra riunione a luglio”, ha detto.

Da Bruxelles Franco ha dichiarato che l’Italia nel suo piano ha rispettato l’obbligo del 37% di investimenti sul Green Deal.

“Abbiamo rispettato ampiamente l’obbligo di dedicare almeno il 37% dei finanziamenti del Pnrr” alla transizione verde; “poi, abbiamo una decisione molto ampia, e quindi non c’è solo una concentrazione sul clima” com il piani nazionali di dimensioni più ridotte, ma ci sono investimenti anche in diversi altri settori, in particolare “la ricerca, l’istruzione, e molto nella sanità”.