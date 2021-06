Emma Bonino si racconta a “Belle Così”: io non so convivere

Nella prima puntata del nuovo format su Rai2 con Sabina Stilo

Roma, 4 giu. (askanews) – Emma Bonino racconta della sua famiglia e del perché non si è mai sposata in una clip esclusiva tratta dalla prima puntata di “Belle Così”, nuovo format originale, una produzione Anele per Rai2, in onda da lunedì 7 giugno in seconda serata.

Un racconto sfaccettato e moderno dell’Italia al femminile, attraverso le voci e le storie di nove donne italiane brillanti e talentuose intervistate da Sabina Stilo. Nove protagoniste del nostro tempo, che si sono distinte ciascuna nel proprio settore – dallo sport alla politica, dall arte alla cultura all imprenditoria – e rappresentano l Italia moderna, avendo superato, con coraggio e determinazione, numerose sfide e raggiunto importanti traguardi personali e professionali.

In ciascuna delle tre puntate da 50 minuti, Sabina Stilo incontra tre donne, le cui storie sono accomunate da un grande tema che fa da filo conduttore al racconto. Nella prima puntata, “Oltre le avversità”, la senatrice Emma Bonino, esponente di primo piano del radicalismo liberale italiano nonché figura di spicco per il femminismo italiano, che ripercorre la sua vita “in prima linea”, dall impegno politico e civile fino alla sua personale lotta contro il tumore; Giusy Versace, una donna che ha saputo rialzarsi dopo il tragico incidente che le ha cambiato per sempre la vita, ponendosi sempre nuovi importanti traguardi, che la vedono oggi campionessa paralimpica, conduttrice televisiva e parlamentare; l imprenditrice sociale palermitana Nicoletta Cosentino, che da un drammatico passato di violenze domestiche ha tratto la forza e l ispirazione per dare vita al progetto Cuoche Combattenti, che ha come obiettivo l emancipazione economica delle donne vittime di violenza di genere, e per il quale è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.