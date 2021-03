Turismo, Truzzu (Sindaco Cagliari): prioritÃ  sono i vaccini

Turismo, Truzzu (Sindaco Cagliari): priorità sono i vaccini

In Sardegna immaginare percorso pilota che includa operatori

Roma, 29 mar. (askanews) – “La priorità devono essere i vaccini. Per fare una programmazione seria capace di attrarre i turisti, visti i numeri di questi flussi non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna, avrebbe molto senso fare tutti uno sforzo collettivo, amministrazione locale, Regione, Governo. Immaginando in una realtà come la Sardegna anche un percorso pilota per vaccinare tuti rapidamente, che tenga conto oltre dell’età come base del piano vaccinale anche della possibilità di vaccinare alcune categorie, penso a chi lavora nei servizi turistici”. Lo ha affermato parlando ad askanews il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Per Truzzu questo permetterebbe “da un lato la ricerca di un clima favorevole a chi arriva, quindi condizioni di sicurezza e serenità, guardando alla possibilità di attrarre mercati turistici importanti. Dall’altro sarebbe la garanzia per i cittadini sardi, per l’economia e per tutto il sistema turistico di una reale ripartenza che permetta di recuperare tutto quello che si è perso in questi mesi”.