Squalifica confermata, Mou posta foto con le “manette”

Venerdì 10 marzo 2023 - 21:11

Il tecnico della Roma salta Sassuolo e derby

Roma, 10 mar. (askanews) – Il simbolo delle manette di nerazzurra memoria è riapparso nel profilo Instagram di Mourinho, dopo che la Corte sportiva d’appello Figc ha respinto il ricorso della Roma per la squalifica di due giornate comminata al suo allenatore dopo l’espulsione nel match di Cremona. Mourinho che, dunque, non potrà essere in panchina nei match contro Sassuolo e Lazio, aveva aspramente e duramente contestato il provvedimento subito in campo e successivamente anche la sanzione che ne è derivata.