Roma-Juve 1-0, decide Mancini. Mourinho: “Decisivi i giocatori”

Lunedì 6 marzo 2023 - 07:18

Allegri non cerca scuse e bacchetta Kean: "Ha chiesto scusa"

Roma, 6 mar. (askanews) – Va alla Roma lo scontro diretto, 1-0 alla Juve che vale il 4° posto insieme al Milan. Bianconeri a -12 dalla zona Champions. Poche chance nel primo tempo: Szczesny risponde all’ex Dybala, Rabiot colpisce il palo dopo la risposta di Rui Patricio. Dopo l’intervallo la sblocca Mancini con una botta da fuori area, Cuadrado scheggia il palo. Pericolosi Smalling e Di Maria, terzo legno della Juve con Mancini che rischia l’autorete. Rosso diretto al neoentrato Kean nel finale.“Faccio ancora fatica ad accettare la nostra partita di Cremona – le parole di Mourinho a fine gara – Quando giochiamo da squadra, diamo tutto. Sono molto felice di questa vittoria, ma non ho ancora elaborato quello che è accaduto allo Zini”. La scelta di Dybala centravanti? “La Roma ha vinto perché i giocatori sono stati bravi e hanno dato il 100%. Non è stata l’organizzazione tattica a vincere, ma l’atteggiamento dei giocatori. Rispetto Allegri, stanno crescendo tanto e sono arrivati qua nel loro momento più alto. Quando la Juve compatta il suo blocco, crea un muro. Per noi era importante tenere il pallone e abbassare giocatori. Loro hanno più gamba e intensità di noi: noi con un blocco compatto abbiamo difeso abbastanza bene. Rui Patricio ha fatto molto bene”.Non è passato inosservato l’abbraccio con Massimiliano Allegri nel pre-partita: “Ci sentiamo spesso al telefono, abbiamo un ottimo rapporto da anni. Scherziamo, la battuta arriva sempre via sms o amici in comune. Posso dire che mi piace molto la sua squadra e sono contento dei 12 punti di distanza: è una squadra che può vincere tante partite di fila nonostante i 15 punti di penalità”. La Roma può arrivare tra le prime quattro? “Il problema è che non sai come può giocare questa squadra. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, giochiamo per nasconderli e portare a casa il risultato.Massimiliano Allegri non cerca alibi – “Sapevamo delle difficoltà, loro sono squadra scorbutica. Tanti di loro hanno finito coi crampi, già a fine primo tempo stavano mollando tra le linee. Potevamo difendere meglio sul rinvio in occasione del gol.E potevamo fare meglio per le occasioni avute. Dopo il gol ci voleva più ordine, mancavano ancora 35 minuti. Abbiamo avuto occasioni e buone giocate fino all’ultima chance per Danilo. Il calcio è questo, la Roma sta facendo un ottimo campionato.Abbiamo approcciato bene alla partita, potevamo fare meglio.Abbiamo preso un gol da 25 metri, vero, ma dovevamo uscire prima su Mancini”. Inevitabile un commento su Moise Kean, entrato al minuto 89′ ed espulso dopo 40 secondi per la reazione su Mancini.“Ha sbagliato – dice Allegri -, ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra. Quando si entra si può determinare: ha avuto una reazione sbagliata. Prenderà una grossa multa, ognuno di noi ha delle responsabilità”.Napoli-Lazio 0-1, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1, Spezia-Verona 0-0, Sampdoria-Salernitana 0-0, Inter-Lecce 2-0, Roma-Juventus 1-0, lunedì 6 marzo ore 18.30 Sassuolo-Cremonese, ore 20.45 Torino-Bologna.Classifica: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan, Roma 47, Atalanta 42, Juventus, Bologna 35, Monza, Udinese 32, Torino, Fiorentina 31, Empoli 28, Lecce, Sassuolo 27, Salernitana 25, Spezia 21, Verona 18, Cremonese, Sampdoria 12.26 giornata venerdì 10 marzo ore 20:45 Spezia-Inter, sabato 11 marzo ore 15 Empoli-Udinese, ore 18 Napoli-Atalanta, ore 20:45 Bologna-Lazio, domenica 12 marzo ore 12:30 Lecce-Torino, ore 15 Cremonese-Fiorentina, Verona-Monza, ore 18 Roma-Sassuolo, domenica 12 marzo ore 20:45 Juventus-Sampdoria, lunedì 13 marzo ore 20:45 Milan-Salernitana, Adx/Int13