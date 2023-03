Milano-Cortina 2026, Zaia: fra 3 anni al via le Paralimpiadi

Lunedì 6 marzo 2023 - 13:21

Inuagurazione all'Arena di Verona. 'Obiettivo: primi giochi totalmente accessibili'

Venezia, 6 mar. (askanews) – “Mancano esattamente tre anni alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il territorio si sta concentrando per affrontare l’appuntamento che accenderà, a livello internazionale, i riflettori su Veneto, Lombardia e Nord Italia.La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si terrà all’Arena di Verona: un palcoscenico formidabile, fatto di storia, arte e cultura. L’Anfiteatro sarà il simbolo di come le Paralimpiadi invernali, così come le Olimpiadi, dovranno essere inclusive: vogliamo che tutti gli impianti, tutte le venue, tutti i collegamenti possano essere accessibili anche alle persone con disabilità. Quelli di Milano Cortina saranno i primi Giochi olimpici completamente accessibili per il pubblico e tutti i protagonisti della kermesse. Quest’obiettivo è ‘alto’ e sfidante, come nelle migliori competizioni: ma stiamo lavorando con estrema concretezza e sinergia per raggiungerlo, unendo le competenze di Fondazione, Società Infrastrutture, Ministeri e Coni”.Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per ricordare che oggi mancano tre anni esatti al via delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dalle 19 di questa sera, Palazzo Balbi e Palazzo Grandi Stazioni a Venezia si tingeranno di viola, colore internazionale della disabilità. L’iniziativa vedrà l’adesione anche di Grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia a Milano Allianz e Torre Allianz a Milano, che ospita gli uffici del Comitato Organizzatore dei Giochi 2026.(Segue)