Milano-Cortina 2026, Fontana: oggi palazzi Regioni Lombardia in viola

Lunedì 6 marzo 2023 - 19:17

A tre anni da Paralimoiadi. Fontana: grande impegno per arrivare pronti a grande appuntamento

Milano, 6 mar. (askanews) – “Stiamo lavorando con grande impegno per arrivare pronti e all’altezza del grande appuntamento. Esattamente tra tre anni celebreremo l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Un evento di portata eccezionale che renderà ancor più forte e internazionale la Lombardia e tutti gli altri territori interessanti dalle Olimpiadi”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, ricordando che oggi, per l’occasione, a partire dalle ore 19, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli a Milano, e Palazzo Balbi e Palazzo Grandi Stazioni a Venezia si tingeranno di viola per ricordare la scadenza.