Milan-Atalanta 2-0, Pioli: “Siamo guariti”

Lunedì 27 febbraio 2023 - 07:51

Quarta vittoria consecutiva e Ibra di nuovo in campo

Roma, 27 feb. (askanews) – Il Milan centra la quarta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions, e il quarto clean sheet di fila battendo l’Atalanta a San Siro 2-0. La squadra di Pioli parte forte con due chance per Giroud. Una gran conclusione di Theo Hernandez colpisce il palo, carambola sulla schiena di Musso e termina in rete. Nella ripresa Leao e Messias vicini al raddoppio. Entra Ibra e nel finale Messias chiude il match. Il Milan aggancia l’Inter a 47 punti “E’ stata una grande prestazione in una gara giocata con l’energia che riconosco nei miei giocatori” ha detto Pioli a fine gara. “L’importante era dare continuità, era un obiettivo vincere la quarta consecutiva e conoscevamo le difficoltà che affrontavamo giocando con l’Atalanta, abbiamo giocato con intensità, con energia ma anche con qualità quando avevamo la palla. Il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per arrivare tra le prime quattro perché questo è l’obiettivo”. “le sconfitte che abbiamo subito ci avevano tolto entusiasmo ed energie – spiega – Adesso i risultati positivi ottenuti prima con sofferenza, poi con volontà e ora con qualità ci hanno ridato fiducia e spirito e i risultati aiutano. La squadra è guarita ma questo non significa che le vinceremo tutte ma ci giocheremo ogni gara con la possibilità di fare bene” Dopo 280 giorni Ibra è tornato in campo: “Mi mancavano tanto i tifosi, mi danno forza e motivazioni per continuare, senza il loro supporto è difficile, mi sento bene, se guardo indietro nel tempo è oltre un anno che non mi sento bene come oggi – dice – Mi sentivo libero di fare quello che amo, ovvero giocare a calcio. Ho sofferto tanto, anche gli ultimi sei mesi dello scorso anno, volevo aiutare a tutti i costi, per stare in campo devo stare bene perché sennò non posso aiutare la squadra, potevo fare l’intervento sei mesi prima ma sapevo che lo scorso era il nostro anno e avevo fatto una promessa a Pioli perché volevo stare vicino alla squadra. Ho vinto con una sofferenza mai provata prima. Anche con la morte di Mino è stato difficile anche mentalmente, molti mi hanno dato forza, quando sto bene sono il più forte di tutti”.24^Giornata Empoli-Napoli 0-2, Lecce-Sassuolo 0-1, Bologna-Inter 1-0, Salernitana-Monza 3-0, Udinese-Spezia 2-2, Milan-Atalanta 2-0, lunedì 27 febbraio ore 18.30 Verona-Fiorentina, ore 20.45 Lazio-Sampdoria, martedì 28 febbraio ore 18.30 Cremonese-Roma, ore 20.45 Juventus-Torino Classifica: Napoli 65, Inter, Milan 47, Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32, Torino, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Lecce, Sassuolo 27, Fiorentina 25, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9 25^Giornata venerdì 3 marzo ore 20.45 Napoli-Lazio, sabato 4 marzo ore 15 Monza-Empoli, ore 18 Atalanta-Udinese, ore 20.45 Fiorentina-Milan, domenica 5 marzo ore 12.30 Spezia-Verona, ore 15 Sampdoria-Salernitana, ore 18 Inter-Lecce, ore 20.45 Roma-Juventus, lunedì 6 marzo ore 18.30 Sassuolo-Cremonese, ore 20.45 Torino-Bologna.Adx