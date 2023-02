L’Atalanta perde Hateboer, si è rotto il crociato

Domenica 12 febbraio 2023 - 16:13

Domani l'operazione a Villa Stuart

Roma, 12 feb. (askanews) – L’Atalanta perde Hateboer per il resto della stagione. Per l’olandese, infortunatosi ieri nel corso della trasferta vittoriosa a Roma contro la Lazio, rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e operazione domani alla clinica Villa Stuart di Roma. Come si legge in un comunicato diffuso sul suo sito, “l’Atalanta comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”.Adx/Int13