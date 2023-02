Malagò: “Arianna Fontana continuerà con l’Italia”

Venerdì 10 febbraio 2023 - 16:16

La rassicurazione del presidente del Coni

Roma, 10 feb. (askanews) – “Arianna Fontana continuerà a gareggiare con l’Italia alle prossime Olimpiadi. Lo ha affermato Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione del Volley-Scuola. “Mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è in discussione che Arianna Fontana non continui a gareggiare per Italia e penso questa sia bella notizia. Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera. Ne ho parlato anche con Gios, se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni. Alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”.Malagò ha parlato anche dell’apertura a un ritorno in Nazionale di Paola Egonu, che è stata co-conduttrice a Sanremo. “Il discorso nazionale non compete a me, ma ai tecnici. Detto ciò sono convito che sarà sicuramente una delle protagoniste della nostra squadra. Sull’affermazione della campionesse azzurra che ha definito l’Italia “un paese razzista”, ha invece invece aggiunto: “Sono felice delle sue parole e secondo me è stata bravissima. Ha detto cose in modo moderato e importante. Io e lei sappiamo che mi sono adoperato per diversi mesi affinché andasse a Sanremo, sono felice del grande messaggio”.Ottimista sullo stadio della Roma: “Complimenti ai due soggetti in causa: Comune e Roma calcio. In poco tempo sono arrivati a una delibera imprescindibile”. “Penso che a differenza delle amministrazioni precedenti con questo attestato si andrà a dama. Mi auguro che anche la Lazio individui presto un’area per un suo stadio. Sarebbe un upgrade per la città”, ha aggiunto Malagò.Adx