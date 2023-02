Milano-Cortina, Varnier: normale ci siano cambi di sedi impianti

Lunedì 6 febbraio 2023 - 11:38

Abbiamo tutto il tempo per nuovo luogo pattinaggio di velocità

Milano, 6 feb. (askanews) – “La rinuncia di Baselga non è inaspettata, quindi siamo tranquilli perché c’è tempo ed è normale in tutte le edizioni dei Giochi che ci siano dei siti cambiati in corso d’opera. Stiamo facendo delle valutazioni con gli enti locali, il Comune di Milano e la Regione Lombardia e con tutti gli altri stakeholder. Abbiamo tutto il tempo per individuare un nuovo luogo in cui fare il pattinaggio di velocità. Non è una preoccupazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, a margine della cerimonia di alzabandiera a tre anni dall’inizio dei Giochi.“Abbiamo l’onore di ospitare questo evento esattamente fra tre anni. Questo, di solito, è sempre un momento di svolta nei Comitati organizzatori perché si inizia la fase operativa. Sappiamo che ci attende una sfida molto impegnativa, però in Fondazione stiamo lavorando veramente duro per questo grande evento” ha aggiunto Varnier.La sostenibilità “da sempre è stata un tema molto importante per la candidatura di questa edizione dei Giochi. Si parla tanto di impianti in costruzione, ma è importante dire che il 90% degli impianti che utilizzeremo in realtà già esistono sul territorio. Abbiamo fatto delle Olimpiadi così estese proprio perché abbiamo voluto individuare impianti che esistono, che funzionano. Ci sono anche cose da fare, noi stiamo monitorando perché noi non costruiamo gli impianti ma accompagniamo questo percorso monitorando sia i tempi che gli impegni di sostenibilità” ha continuato.Sull’ex Palasharp a Milano, destinato a ospitare l’hockey femminile, Varnier ha proseguito: “Stiamo monitorando, abbiamo fatto le nostre richieste perché c’è un problema di accessibilità, ma fa parte del percorso di costruzione di questo grande evento”. Quanto infine alla pista di bob a Cortina “si proseguirà” con il rifacimento del vecchio impianto, “stiamo molto attenti a quello che sta succedendo”.