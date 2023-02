Spezia-Napoli 0-3, Azzurri a +16 sulle seconde

Domenica 5 febbraio 2023 - 14:34

Primo tempo senza gol, poi Kvaratskhelia e doppietta di Osimhen

Roma, 5 feb. (askanews) – Nessun problema per il Napoli che sul campo dello Spezia la risolve nella ripresa, grazie ai soliti Kvaratskhelia e Osimhen. Sblocca un rigore del georgiano in apertura di secondo tempo (ingenuo fallo di mano di Reca), poi arriva la doppietta del capocannoniere del torneo (il secondo su assist di Kvara), salito a quota 16 gol. La squadra di Spalletti allunga ulteriormente in classifica sulle inseguitrici: aspettando il derby di Milano, sono ora 16 i punti di vantaggio su Inter e Roma, seconde 21^ Giornata: Cremonese-Lecce 0-2, Roma-Empoli 2-0, Sassuolo-Atalanta 1-0.Spezia-Napoli 0-3, ore 15.00 Torino-Udinese, ore 18.00 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Inter-Milan.Lunedì 6 febbraio: ore 18.30 Verona-Lazio, ore 20.45 Monza-Sampdoria.Martedì 7 febbraio ore 20.45 Salernitana-Juventus.Classifica: Napoli 56, Inter, Roma 40, Lazio, Atalanta, Milan 38, Udinese 29, Torino 27, Bologna, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus (-15), Lecce, Sassuolo 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.22^ Giornata: Venerdì 10 febbraio: ore 20.45 Milan-Torino.Sabato 11 febbraio: ore 15 Empoli-Spezia, ore 18 Lecce-Roma, ore 20.45 Lazio-Atalanta.Domenica 12 febbraio: ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Bologna-Monza, ore 18 Juventus-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Cremonese.Lunedì 13 febbraio: ore 18.30 Verona-Salernitana, ore 20.45 Sampdoria-Inter.