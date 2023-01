Zaia: complimenti alla Imoco Volley, quarta coppa consecutiva

Lunedì 30 gennaio 2023 - 17:51

"Un risultato eccezionale frutto di un duro e costante lavoro"

Venezia, 30 gen. (askanews) – “L’Imoco Volley di Conegliano ha vinto la sua quarta Coppa Italia consecutiva, vincendo per 3-0 su Milano, in una partita dominata dall’inizio alla fine. Una squadra giovanissima che, a quasi undici anni dalla sua costituzione, ha corso alla grande conquistando trofei e record eccezionali, rendendoci orgogliosi a livello internazionale. Brave le nostre pallavoliste che, con impegno e passione, regalano ai nostri giovani un modello di sport sano e vincente. Meravigliose le nostre pantere che anche questa volta ci hanno riempito di emozioni fortissime continuando a farci battere il cuore”.Sono le parole con cui il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è complimentato per la strepitosa vittoria dell’Imoco Volley: “Un risultato eccezionale che è il frutto di un duro e costante lavoro di giovani professioniste e della scommessa, vinta, della proprietà e della dirigenza. Complimenti e grazie anche da parte dei veneti”.