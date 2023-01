SuperG Cortina: vince ancora Odermatt, Paris è secondo

Domenica 29 gennaio 2023 - 12:04

L'elvetico, sempre più leader della Coppa del Mondo

Roma, 29 gen. (askanews) – Cortina regala il primo podio stagionale a Dominik Paris. L’azzurro ha chiuso al secondo posto nel SuperG sull’Olympia delle Tofane, Magistrale il successo di Marco Odermatt. L’elvetico, sempre più leader della Coppa del Mondo, ha centrato la seconda vittoria consecutiva a Cortina con una discesa impeccabile. Per lui si tratta della 19^ vittoria in Coppa del Mondo con il settimo podio consecutivo in SuperG. Terzo posto, invece, per l’austriaco Daniel Hemetsberger, lontano più di un secondo da Odermatt. Un superG complicatissimo, basti pensare che nei primi venti della startlist, in sei non sono arrivati al traguardo.Adx/Int2