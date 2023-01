Olimpiadi, domani a Milano evento ‘Verso Milano-Cortina 2026’

Domenica 15 gennaio 2023 - 19:06

Roma, 15 gen. (askanews) – Domani a Milano si terrà l’evento “Verso Milano – Cortina 2026” per “innovare, rigenerare, realizzare opere e infrastrutture potenziando sviluppo e sostenibilità” promosso da Assimpredil Ance, Ferrara Expo e RemTech Expo.“Quelli di Milano Cortina 2026 saranno i primi Giochi Olimpici della storia ad essere ospitati da due città, Milano e Cortina, due regioni, Lombardia e Veneto, e due Province Autonome, Trento e Bolzano, su un’area totale di 22.000 chilometri quadrati, saranno i Giochi Olimpici geograficamente più estesi di sempre” sottolinea Silvia Paparella è general manager di RemTech Expo e AD di Ferrara Expo.“Ma i Giochi Olimpici Miano Cortina si inseriscono anche in un momento storico epocale – prosegue – Il Pianeta ha infatti attraversato un’emergenza sanitaria senza precedenti, l’Europa ha, per la prima volta, avviato un piano di riforme economiche, sociali e ambientali “New Green Deal”, in coerenza con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, l’Italia ha inoltre definito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per il rilancio post-pandemico, finanziato tramite il programma Next Generation EU e da poco approvato il Piano di mitigazione dei cambiamenti climatici che da oggi orienterà i nostri programmi e indirizzi sul territorio”.“In questo scenario diventano indispensabili valutazioni che includano, sin dalle fasi della progettazione, il tema della sostenibilità. E questa grande opera strategica nazionale si muove proprio nel contesto della sostenibilità intesa come strategia operativa, fondante su tre pilastri fondamentali, sociale, ambientale ed economico” conclude.All’iniziativa prenderanno parte, Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Veronica Vecchi, Presidente Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 Spa; Silvia Paparella, Amministratore Delegato di Ferrara Expo e General Manager di RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale Internazionale; Paolo De Cian, Presidente ANCE Belluno; Paolo Riva, Vice Presidente Assimpredil Ance.Prevista un’intervista al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a cura di Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore.