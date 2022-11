Ciclismo in lutto: è morto Davide Rebellin, travolto da un camion

Mercoledì 30 novembre 2022 - 17:05

Il campione veneto si allenava sulle sue strade nel vicentino

Roma, 30 nov. (askanews) – Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Davide Rebellin. Cinquantuno anni, ex stella del pedale italiano, Rebellin è stato travolto da un camion a Montebello vicentino (Vicenza) mentre si allenava. Secondo Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo autostradale ha colpito il veronese che è morto sul colpo. L’autista, che non si sarebbe accorto dell’impatto, non si è fermato e i carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo. Cinque anni fa la scomparsa di Scarpini, altro grande del ciclismo italiano sempre in seguito ad un incidente stradale. Rebellin ha corso la sua ultima gara da professionista il 16 ottobre scorso sulla strade di casa alla Veneto Classic. Le stesse strade dove oggi ha perso la vita per colpa di un incidente mentre si stava allenando. Professionista dal 1992 al 2022, Rebellin era uno specialista delle classiche, in carriera ha vinto un’edizione dell’Amstel Gold Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2004), oltre a una tappa al Giro d’Italia.Adx