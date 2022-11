Milano-Cortina 2026, Zaia: congratulazioni ad Andrea Varnier

Lunedì 14 novembre 2022 - 14:41

"Sua esperienza sarà tassello importante"

Venezia, 14 nov. (askanews) – “Apprendo con soddisfazione dal Ministro Abodi della nomina di Andrea Varnier ad amministratore delegato di Milano-Cortina 2026 e gli esprimo le più vive congratulazioni. La sua esperienza sarà un tassello importante del successo dei Giochi olimpici che vedranno protagonista la nostra regione. Ora la macchina organizzativa ha una figura di riferimento per proseguire il cammino intrapreso”.Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con il manager appena nominato ai vertici della Fondazione che organizzerà i giochi invernali del 2026. “Il completamento delle opere in cantiere è fondamentale per dimostrare che il territorio è all’altezza del prestigioso appuntamento internazionale – conclude il Governatore -. Confermando la massima collaborazione del Veneto, auguro buon lavoro e il miglior successo a Varnier. Successo di cui saremo all’altezza”.