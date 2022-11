Il Napoli infila la decima, 2-0 all’Empoli, Spezia-Udinese 1-1

Martedì 8 novembre 2022 - 20:28

A segno Lozano su rigore e Zielinski. Al Picco Reca e Lovric

Roma, 8 nov. (askanews) – Il Napoli continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica. Batte 2-0 un ostico Empoli e porta a 9 i punti di vantaggio sul Milan impegnato alle 20.45 a Cremona. Per gli azzurri arriva così la decima vittoria consecutiva in campionato. Prime vere occasioni per Raspadori nel finale di primo tempo. Poi sfiora la traversa Osimhen al 62′, proprio lui si procura il rigore del vantaggio segnato da Lozano (dentro da poco). Cinque minuti dopo è sempre il messicano a causare il secondo giallo a Luperto. Bis di Zielinski, anche lui dentro a match in corso.Finisce 1-1 tra Spezia e Udinese. Primo tempo ricchissimo di occasioni al Picco. Prima chance per Nzola in contropiede, Silvestri gli nega il gol con una gran parata. Poi Success segna, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo la mezz’ora la sblocca Reca e lo Spezia potrebbe anche raddoppiare con tre limpide occasioni nel giro di 1′ (tra cui la traversa di Ampadu), ma sul ribaltamento di fronte pareggia Lovric 14^ Giornata Spezia-Udinese 1-1, Napoli-Empoli 2-0, ore 20.45 Spezia-Udinese, ore 20.45 Cremonese-Milan; mercoledì 9 novembre ore 18.30 Lecce-Atalanta, Sassuolo-Roma, ore 20.45 Fiorentina-Salernitana; Inter-Bologna, Torino-Sampdoria, giovedì 10 novembre, ore 18:30 Verona-Juventus, ore 20.45 Lazio-Monza Classifica: Napoli 38, Milan 29, Atalanta, Lazio 27, Roma, Juventus 25, Inter, Udinese 24, Torino, Salernitana 17, Bologna, Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia 10, Lecce 9, Sampdoria, Cremonese 6, Verona 5.15^ Giornata venerdì 11 novembre ore 20:45 Empoli-Cremonese, sabato 12 novembre ore 15:00 Napoli-Udinese, ore 18 Sampdoria-Lecce, ore 20.45 Bologna-Sassuolo, domenica 13 novembre ore 12:30 Atalanta-Inter, ore 15 Verona-Spezia, Monza-Salernitana, Roma-Torino, ore 18 Milan-Fiorentina, ore 20.45, Juventus-Lazio Adx