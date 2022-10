“Road to Rome 2023”, a Villa Borghese il golf è per tutti

Giovedì 27 ottobre 2022 - 11:26

Il 29 e 30 ottobre, dalle 10 alle 17 un green a Piazza di Siena

Roma, 27 ott. (askanews) – Il viaggio verso la Ryder Cup 2023 – dopo il successo delle celebrazioni ‘Year to Go’, e l’International Golf Travel Market – riparte da Roma dove, sabato 29 e domenica 30 ottobre, torna “Golf in Piazza”.“La Road to Rome 2023” riparte da Piazza di Siena. A Villa Borghese due giorni di show con il trofeo della Ryder Cup – A Piazza di Siena (Villa Borghese), dalle 10 alle 17, sarà spettacolo assicurato con il trofeo ufficiale della Ryder Cup, ospite d’eccezione, in bella mostra per foto e selfie. Nell’ambito di un evento gratuito e aperto a tutti, nel cuore della Città Eterna, con le sue meraviglie sullo sfondo. E lo show, rispetto al 2021, raddoppia. Con una due giorni di sport e sorrisi, valori e fair play, all’insegna del golf.Undici postazioni di prova, animazione e divertimento. Per un golf sempre più per tutti – Piazza di Siena si trasformerà ancora una volta in un “green”. Undici le postazioni di prova, con tanti contest – ma anche attività di animazione e musica – che permetteranno a chiunque lo vorrà di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di appositi istruttori. Un divertimento formato famiglia, per tutti. Organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, patrocinato dal Comune di Roma, avrà il supporto della Regione Lazio.Tutto pronto per il nuovo appuntamento della “Road to Rome 2023”, in attesa della 44esima edizione della Ryder Cup che, dal 29 settembre al 1° ottobre del prossimo anno, si giocherà per la prima volta in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club.