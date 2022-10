Calcio, De Luca: Napoli squadra migliore del campionato

Venerdì 14 ottobre 2022 - 17:14

A metà settimana prossima gara per nuovo stadio Arechi di Salerno

Napoli, 14 ott. (askanews) – “Non possiamo non fare i complimenti al Napoli, anche nell’ultimo incontro con l’Ajax, ha dato una prestazione davvero straordinaria per qualità ed efficacia di gioco. Toccando ferro, possiamo dire che il Napoli è la squadra migliore del campionato italiano e che si sta facendo onore sul piano nazionale e internazionale. Al di là di tutto, per il gioco bellissimo, divertente, davvero incredibile”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì. Il governatore campano ha poi annunciato: “A metà della prossima settimana pubblicheremo la gara per la progettazione del nuovo stadio Arechi di Salerno per il rifacimento completo così come abbiamo fatto per il San Paolo di Napoli”.