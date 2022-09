Olimpiadi 2026, Zaia: porteranno a un aumento del Pil di 1 mld

Venerdì 30 settembre 2022 - 18:33

"Dossier presentato ha punto di forza nel bob, nostra eccellenza"

Padova, 30 set. (askanews) – Si prevede che le Olimpiadi del 2026 possa dare un aumento di Pil di “1 mld di euro”.Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia a margine di un incontro a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova.“La tangenziale di Cortina vale 300 mln di euro – ha aggiunto – è stata finanziata e non lo sarebbe stata se non ci fossero state le Olimpiadi. Questo vale anche per la variante di Longarone. Avremo molte risorse che resteranno sui territori. Il dossier presentato aveva come punto di forza il bob, nostro punto d’eccellenza, quello più vecchio al mondo 1928. Il Cio ci ha premiato proprio col dossier sul bob, poi c’è un cadavere eccellente che è una discarica e che deve essere bonificata. Se poi il Cio dai primi giorni del covid ha iniziato a parlare di Insbruck allora ne prendo atto”.