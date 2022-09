Martedì 20 settembre 2022 - 16:59

Le condizioni di Alex Zanardi si sono stabilizzate: il campione para-olimpico è tornato a casa

Dimesso dopo 76 giorni dal reparto di riabilitazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza

Roma, 20 set. (askanews) – Alex Zanardi è stato dimesso oggi dal reparto di riabilitazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è rimasto ricoverato per 76 giorni. La notizia è stata comunicata dal primario della struttura medica vicentina, Giannettore Bertagnoni: “Il paziente è stato stabilizzato” ha detto al Giornale di Vicenza. Termina così la seconda degenza nel reparto riabilitativo berico, cominciata all’inizio di agosto dopo che un incendio innescato dall’impianto fotovoltaico aveva danneggiato i macchinari dedicati all’assistenza dell’ex pilota di Formula 1 nella sua villa di Noventa Padovana (Padova). Il rogo scoppiato aveva messo fuori uso l’impianto fotovoltaico al quale sono collegati i macchinari che Alex utilizza per portare avanti il suo percorso di lento ritorno a una sufficiente normalità, e, allora la moglie decise di farlo ritornare a Vicenza, lì dove il processo riabilitativo era stato seguito in maniera eccellente. Il San Bortolo “pure per il futuro – dice ancora il dottor Bertagnoni – resterà il suo punto di riferimento medico”. “In questi mesi il nostro principale obiettivo è stato di stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”. Dopo l’incidente del 2001 quando, per un terribile incidente sul circuito del Lausitzring in Germania gli dovettero amputare le gambe, il 19 giugno del 2020, Zanardi, mentre pedalava in una curva sulla strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia in Toscana, andò a schiantarsi contro un camion riportando ferite gravissime. In mezzo il suo ritorno allo sport con la conquista di 4 medaglie d’oro ai Giochi di Londra del 2012 e a quelli di Rio del 2016, diventando simbolo del movimento para-olimpico.Adx/Int14