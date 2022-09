Lunedì 19 settembre 2022 - 07:14

Serie A, il Napoli vince a San Siro, in testa con l’Atalanta

Rigore di Politano, poi Giroud e gol partita di Simeone

Roma, 19 set. (askanews) – Il Napoli vince a San Siro e torna in testa alla classifica a quota 17 punti con l’Atalanta. Primo ko in campionato per Pioli. La partita si sblocca a inizio ripresa: Dest (dentro all’intervallo per Calabria ammonito) stende Kvaratskhelia e Politano non sbaglia su rigore, assegnato dal Var. Al 69′ il pari di Giroud su assist di Theo Hernandez. Ma al 78′ la decide Simeone con un gran colpo di testa. Clamorosa traversa di Kalulu all’86’ (colpita anche da Giroud nel primo tempo) “Sono sicuramente deluso – le parole di Pioli a fine gara -, quando una squadra gioca così non dovrebbe perdere la partita. Potrei dire che il calcio è così, che succede, ma il punto è che tenevamo tanto alla nostra imbattibilità, e quando giochi così è un peccato perderla. Credo che la nostra mancanza sia stata segnare solamente un gol con tutte occasioni che abbiamo avuto. Ora servirà fare ancora meglio”. Sulla fase difensiva: “Sicuramente andrà sviluppata, ma abbiamo concesso a una squadra come il Napoli – che ha segnato quattro gol al Liverpool e gol a tutti – solo quattro tiri in porta. Diventa difficile pensare di non farli tirare per 95 minuti, quindi – continua Pioli – l’impianto dietro ha funzionato, poi chiaramente qualche errore sul secondo gol c’è stato”.Squalificato Spalletti, per il Napoli in conferenza stampa il vice Marco Dominichini: “Successo importante – ha detto – Nel primo tempo i primi 20 minuti non li abbiamo fatti bene, poi abbiamo vinto e i giocatori se lo meritano. I risultati vanno con gli episodi, può essere che il pareggio fosse il risultato giusto. Noi abbiamo dimostrato carattere e voglia, ci prendiamo questa vittoria e siamo contenti. Ci sono delle cose da migliorare, ma siamo contenti. I campionati si vincono anche con il cinismo. Dopo il loro pareggio ci siamo proposti e abbiamo trovato il secondo gol, dimostrando di crederci. Il Napoli deve lavorare ogni domenica per fare il massimo. Siamo una squadra con tanti giocatori nuovi e va ancora migliorata: si vive alla giornata. Non so dove si può inserire, ma cercheremo di fare il massimo per raggiungere il massimo”.7^ Giornata Salernitana-Lecce 1-2; Bologna-Empoli 0-1, Spezia-Sampdoria 2-1, Torino-Sassuolo 0-1; Udinese-Inter 3-1; Cremonese-Lazio 0-4, Fiorentina-Verona 2-0, Monza-Juventus 1-0, Roma-Atalanta 0-1, Milan-Napoli 1-2 Classifica: Napoli, Atalanta 17, Udinese, Roma 16, Milan, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus, Torino 10, Sassuolo, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana, Empoli 7, Bologna, Lecce 6, Verona 5, Monza 4 Cremonese, Sampdoria 2.8^ Giornata sabato 1 ottobre ore 15 Napoli-Torino, ore 18 Inter-Roma, ore 20.45 Empoli-Milan, domenica 2 ottobre ore 12.30 Lazio-Spezia, ore 15 Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza, Sassuolo-Salernitana, ore 18 Atalanta-Fiorentina, ore 20.45 Juventus-Bologna, lunedì ore 20.45 Verona-Udinese.Adx