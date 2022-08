Giovedì 25 agosto 2022 - 18:49

Novak Djokovic non è vaccinato, non parteciperà agli US Open 2022

Il tennista su Twitter: "Buona fortuna a tutti gli altri giocatori"

Roma, 25 ago. (askanews) – Novak Djokovic non parteciperà agli US Open 2022. L'ufficialità è arrivata da un tweet del tennista serbo, tre volte vincitore a Flushing Meadows: "Purtroppo non potrò viaggiare a New York per gli US Open – scrive -. Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna a tutti gli altri giocatori. Io mi manterrò in buona forma, con uno spirito positivo, e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. Ci vediamo presto mondo del tennis".Djokovic non può entrare negli Stati Uniti dove vige il divieto d'accesso per i non vaccinati contro il Covid. Nelle scorse settimane si erano mossi anche membri del Congresso, chiedendo una specifica esenzione per il serbo, ma senza successo. È il secondo Slam che Djokovic non giocherà nel 2022 dopo gli Australian Open.