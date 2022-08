Venerdì 12 agosto 2022 - 18:49

Morte Garella, De Luca: Garellik resterà nel cuori di tutti noi

Per la sua esuberanza agonistica e uno stile inconfondibile

Napoli, 12 ago. (askanews) – “Cordoglio per la morte di Claudio Garella, portiere del Napoli del primo Scudetto. Un abbraccio affettuoso a familiari ed amici nel ricordo di un atleta di grande valore ed umanità, amatissimo dai compagni di squadra e dai tifosi, che entusiasmava con le sue prodezze tra i pali. ‘Garellik’ resterà nel cuore di tutti noi per la sua esuberanza agonistica ed uno stile inconfondibile sul terreno di gioco”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.