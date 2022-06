Lunedì 20 giugno 2022 - 19:37

Mondiali, Ceccon campione dei 100 dorso col record mondiale

Secondo oro azzurro in vasca dopo quello di Martinenghi

Roma, 20 giu. (askanews) – Thomas Ceccon è campione del mondo nei 100 dorso. E non è una medaglia qualsiasi perché arriva con il record del mondo. Il nuotatore veneto è leader dei 100 dorso in 51″60 (25″14 e 26″46). Crono che spazza via il record di 51″85 detronizzando lo statunitense Ryan Murphy, che ha conquistato l’oro alle olimpiadi di Rio nel 2016 e il bronzo a Tokyo ma non ha mai vinto la gara iridata. Lo statunitense è secondo in 51″97 precedendo il connazionale Hunter Armstrong che in 51″98. Una gara superveloce. “Magari devo ancora realizzare perché il tempo è davvero molto basso – racconta il 21enne di Schio allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona dove Federica Pellegrini ha costruito tutti i suoi successi – Il record del mondo è la ciliegina sulla torta, tanta roba. Murphy ha provato a mettermi in difficoltà, ma sapevo di sentirmi bene, avevo grande consapevolezza. Forse oggi ero imbattibile anche se avessero partecipato i due russi”. Ceccon ovviamente migliora il record italiano che aveva stabilito. Sfiorato il podio nei 50 farfalla col quinto posto a sette centesimi dalla medaglia che avrebbe preso col tempo delle semifinali, il 21enne di Schio mette la sua firma sul mondiale di Budapest che aveva aperto col bronzo nella 4×100 stile libero con una prestazione storica. Per l’Italia del nuoto si tratta del dodicesimo azzurro sul gradino più alto del podio iridato (8 uomini e 4 donne), nonché del 20esimo oro mondiale della storia.Adx