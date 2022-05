Domenica 15 maggio 2022 - 17:38

Il Napoli batte 3-0 il Genoa e dà l’addio a Insigne

Il capitano segna e vola in Canada, i rossoblù quasi in B

Roma, 15 mag. (askanews) – Il Napoli saluta Lorenzo Insigne con una rotonda vittoria: 3-0 al Genoa. Nell’ultima partita di Insigne al Maradona il capitano del Napoli è stato premiato prima del calcio d’inizio, da luglio giocherà in Mls al Toronto.“Grazie a una città che mi ha dato tanto. Abbiamo gioito e sofferto, a volte litigato, ma sempre insieme, come una grande famiglia. Stare a Napoli è stata una meravigliosa esperienza, ma anche una grossa responsabilità che ho accettato con fierezza.Lasciare Napoli significa lasciare casa, mi mancherete sempre.Abbiamo collezionato momenti indimenticabili, ho sempre dato tutto ciò che avevo. Grazie di cuore, forza Napoli sempre” ha detto Insigne. In avvio Yeboah centra una traversa, il vantaggio però arriva dai padroni di casa con Osimhen di testa. Nel secondo tempo il raddoppio dal dischetto di Insigne (rigore ribattuto, il primo era stato neutralizzato anche se sulla ribattuta Di Lorenzo aveva segnato) e il tris di Lobotka. Rossoblù virtualmente in B con una piccola fiammella di speranza legata al risultato di Cagliari-Inter.37 giornata: Empoli-Salernitana 1-1, Verona-Torino 0-1, Udinese Spezia 2-3, Roma-Venezia 1-1, Bologna-Sassuolo 1-3, Napoli-Genoa 3-0, ore 18:00 Milan-Atalanta, ore 20:45 Cagliari-Inter, lunedì 16 maggio ore 18:30 Sampdoria-Fiorentina, ore 20:45 Juventus-Lazio.Classifica: Milan 80, Inter 78, Napoli 76, Juventus 69, Lazio 62, Roma 60, Fiorentina, Atalanta 59, Verona 52, Torino, Sassuolo 50, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 23.38esima giornata (22 maggio): Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Genoa-Bologna, Inter-Sampdoria, Lazio-Verona, Salernitana-Udinese, Sassuolo-Milan, Spezia-Napoli, Torino-Roma (20/5), Venezia-Cagliari.Adx/Int9