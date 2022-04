Domenica 24 aprile 2022 - 14:49

Salernitana-Fiorentina 2-1, granata credono nella salvezza

Campani a -3 pt dal Cagliari. Decidono Djuric e Bonazzoli

Roma, 24 apr. (askanews) – In un Arechi che ribolle di entusiasmo la Salernitana trova la terza vittoria consecutiva e altri tre punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza. Grandissima partenza della squadra di Nicola che colleziona tre palle-gol con Verdi nei primi 8′ e trova il vantaggio con Djuric. Nella ripresa Saponara pareggia; a 10′ dalla fine Bonazzoli, appena entrato, approfitta di un errore di Igor e fa 2-1. In classifica la Salernitana resta terz’ultima ma (a parità di partite giocate) a -3 dal Cagliari 34^ giornata: Torino-Spezia 2-1, Venezia-Atalanta 1-3; Inter-Roma 3-1; Hellas Verona-Sampdoria 1-1, Salernitana-Fiorentina 2-1; ore 15.00 Bologna-Udinese e Empoli-Napoli; ore 18.00 Genoa-Cagliari; ore 20.45 Lazio-Milan. Lunedi’ 25/4 ore 20.45 Sassuolo-Juventus.Classifica: Inter 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Fiorentina, Lazio 56, Atalanta 54, Verona 49, Sassuolo 46, Torino 43, Udinese 39, Bologna 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana 25, Venezia, Genoa 22.35^ giornata: sabato 30 aprile ore 15, Cagliari-Verona, Napoli-Sassuolo, ore 18 Sampdoria-Genoa, 20:45 Spezia-Lazio, domenica 1 maggio ore 12.30 Juventus-Venezia, ore 15:00 Empoli-Torino, Milan-Fiorentina, ore 18:00 Udinese-Inter, ore 20.45 Roma-Bologna, lunedì 2 maggio ore 20.45: Atalanta-Salernitana Adx