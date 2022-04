Giovedì 14 aprile 2022 - 20:22

De Leo e Van Veen nuovi leader dell’Abruzzo Alps Open

Top 10 anche Luca Cianchetti,Riccardo Bregoli,Michele Ortolani

Roma, 14 apr. (askanews) – Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 70) di Miglianico (Chieti), grazie ad una grande rimonta nel secondo (e penultimo) round dell’Abruzzo Alps Open – il primo torneo dell’Italian Pro Tour 2022 (il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG), inserito anche nel calendario dell’Alps Tour -, Gregorio De Leo (68 62) è risalito dalla 32/a posizione e adesso occupa la vetta della classifica, con un totale di 130 (-10) colpi, insieme all’olandese Vince Van Veen (67 63). Altri quattro azzurri sono presenti in Top 10: Luca Cianchetti (65 68) e Riccardo Bregoli (66 67), 5/i con 133 (-7), mentre Michele Ortolani (66 68) e l’amateur Flavio Michetti (64 70) condividono l’8/a posizione con 134 (-6). Michetti rimane il miglior dilettante in gara fino a questo momento. Edoardo Raffaele Lipparelli (67 68), vincitore dell’ordine di merito dell’Alps Tour nel 2019, è 12/o con 135 (-5) insieme a Stefano Pitoni (67 68). Tra i primi 20 classificati anche Alessandro Tadini (66 70) e il leader della ‘money list’ dell’Alps Tour 2022 Stefano Mazzoli (67 69), 18/i con 136 (-4). Esce di scena Jacopo Vecchi Fossa (67 72), campione uscente del torneo e vincitore dell’ordine di merito del terzo circuito europeo nel 2021, out al taglio con 139 (-1).Gregorio De Leo, ventidue anni compiuti lo scorso 8 aprile, dopo essersi messo in mostra ed aver vinto i Campionati Internazionali d’Italia maschili nel marzo del 2021, nel settembre dello stesso anno è passato tra i professionisti facendo il suo esordio da “pro” al DS Automobiles 78° Open d’Italia. Il piemontese, nato a Biella, è stato il grande protagonista del secondo round, grazie ad un giro bogey free sottolineato da otto birdie, di cui cinque consecutivi. Il 62 (-8) di giornata, ha permesso all’azzurro di recuperare 31 posizioni e di conquistare il primo posto nel leaderboard. Dopo sette Top 10 sull’Alps Tour (quattro nel 2021, con un secondo posto al Gosser Open, e tre in questa stagione), De Leo punta alla prima vittoria sul terzo circuito europeo maschile.