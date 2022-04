Domenica 3 aprile 2022 - 14:43

Fiorentina-Empoli 1-0, decide Nico Gonzalez

Terza rete stagionale del giocatore viola

Roma, 3 apr. (askanews) – La Fiorentina vince il derby con l’Empoli grazie al terzo gol stagionale di Nico Gonzalez.L’argentino un minuto prima della rete è protagonista dell’episodio decisivo del match. Subisce un fallo da Luperto che costa la seconda ammonizione al difensore. L’Empoli ha contestato la prima ammonizione nel recupero del primo tempo. Poi al 57′ va in gol di testa sugli sviluppi di calcio dangolo. Sempre nella prima frazione annullato un gol a Di Francesco per intervento del Var per un fallo di Pinamonti su Terracciano in uscita 31^ GIORNATA: Spezia-Venezia 1-0, Lazio-Sassuolo 2-1, Salernitana-Torino 0-1, Fiorentina-Empoli 1-0, Atalanta-Napoli ore 15.00, Udinese-Cagliari ore 15.00, Sampdoria-Roma ore 18.00, Juventus-Inter ore 20.45, Verona-Genoa lunedì 4 ore 18.30, Milan-Bologna ore 20.45 Classifica: Milan 66, Napoli 63, Inter 60, Juventus 59, Lazio 52, Atalanta, Roma 51, Fiorentina 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 38, Bologna, Empoli 33, Spezia 32, Udinese 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia, Genoa 22, Salernitana 16.32^ GIORNATA (da sabato 9 aprile a lunedì 11 aprile 2022): Empoli-Spezia sabato 9 ore 15.00, Inter-Verona sabato 9 ore 18.00, Cagliari-Juventus sabato 9 ore 20.45, Genoa-Lazio domenica 10 ore 12.30, Napoli-Fiorentina domenica 10 ore 15.00, Sassuolo-Atalanta domenica 10 ore 15.00, Venezia-Udinese domenica 10 ore 15.00, Roma-Salernitana domenica 10 ore 18.00, Torino-Milan domenica 10 ore 20.45, Bologna-Sampdoria lunedì 11 ore 20.45 Adx/Int9