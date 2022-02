Lunedì 7 febbraio 2022 - 07:03

La Juventus riparte da Vlahovic e Zakaria, 2-0 al Verona

Allegri: "Lo scudetto non è affar nostro, siamo troppo indietro"

Roma, 7 feb. (askanews) – La Juvetus riparte dai nuovi arrivati e batte il Verona 2-0. L’allenatore bianconero schiera dal 1′ sia Vlahovic che Zakaria. L’ex Fiorentina ci mette 13′ per segnare il suo primo gol con la Juve ben servito da Dybala. Il Verona prova a reagire ma, nella ripresa, nel momento migliore dell’Hellas arriva il raddoppio di Zakaria che sfrutta un assist di Morata.La Juve prova chiudere la gara ma non trova il terzo gol. Finisce 2-0, bianconeri al quarto posto in classifica. “C’è entusiasmo per l’arrivo di due giocatori nuovi, la società è stata molto brava – il commento di Massimiliano Allegri a fine gara – La partita è stata tosta, il Verona è una squadra che corre molto.Abbiamo approcciato bene, c’è stata disponibilità, i tre davanti hanno lavorato. Dobbiamo rimanere sereni, calmi, il cammino è ancora lungo. Vincere era importante, sarebbe stato un peccato non farlo. Il Verona ci ha fatto dannare. Lo scudetto? Non è affar nostro, siamo troppo indietro”. E Vlahovic ha aggiunto: “Era importantissimo vincere questa partita perché sono le più difficili, dopo la sosta. Abbiamo approcciato bene sin da subito, ma abbiamo fatto la cosa più importante, cioè vincere”.24^ giornata: Roma-Genoa 0-0 Inter-Milan 1-2, Fiorentina-Lazio 0-3, Atalanta-Cagliari 1-2, Bologna-Empoli 0-0, Sampdoria-Sassuolo 4-0, Venezia-Napoli 0-2, Udinese-Torino 2-0, Juventus-Verona 2-0, Salernitana-Spezia lunedì 7 ore 20.45 Classifica: Inter 53, Milan, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta 43, Roma, Lazio 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese 27, Spezia 25, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia 18, Genoa 14, Salernitana 10 25^ GIORNATA (da sabato 12 febbraio a lunedì 14 febbraio 2022): Lazio-Bologna sabato 12 ore 15.00, Napoli-Inter ore 18.00, Torino-Venezia ore 20.45, Milan-Sampdoria domenica 13 ore 12.30, Empoli-Cagliari ore 15.00, Genoa-Salernitana ore 15.00, Verona-Udinese ore 15.00, Sassuolo-Roma ore 18.00, Atalanta-Juventus ore 20.45, Spezia-Fiorentina lunedì 14 ore 20.45 Adx/Int9