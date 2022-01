Domenica 16 gennaio 2022 - 13:06

Juventus-Udinese 2-0, Dybala polemico: “Nulla da dimostrare”

L'argentino e McKennie affondano i friulani

Roma, 16 gen. (askanews) – La Juventus riscatta il ko della Supercoppa italiana e vince ancora in campionato (8° risultato utile consecutivo). All’Allianz, la Juventus batte 2-0 l’Udinese. Dybala torna titolare e segna al 19′ (con annessa esultanza polemica senza esultare e guardando la tribuna, “Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, io sono a disposizione del mister” dirà a fine gara). L’Udinese fatica a rispondere ma ci prova in un paio di circostanze con Beto. Nella ripresa i padroni di casa mettono al sicuro il risultato grazie a un colpo di testa di McKennie.“Rispetto a mercoledì, quando abbiamo tenuto mentalmente e tecnicamente per 120′, stasera nella ripresa siamo usciti mentalmente dalla partita – ha spiegato Massimiliano Allegri a fine gara -. Ero arrabbiato? Non sono contento del secondo tempo. Abbiamo rischiato per dieci minuti, poi abbiamo raddoppiato”. Poi sulla reazione di Dybala dopo il gol ha detto. “Chi guardava dopo aver segnato? Non c’era nessuno in tribuna, forse ha simulato la presenza dei tifosi…. Ha fatto un gran gol dopo una bella sponda di Kean. Nella ripresa poi si è messo tra le linee facendo respirare la squadra ed è stato straordinario”. Su McKennie ha aggiunto: “E’ un incursore, un offensivo. A destra però fa meglio che a sinistra perché ha tempi di inserimento diversi e si trova a colpire fronte porta”.22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona domenica 16 ore 12.30, Bologna-Napoli domenica 16 ore 15, Venezia-Empoli domenica 16 ore 15, Roma-Cagliari domenica 16 ore 18, Atalanta-Inter domenica 16 ore 20.45, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45 Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina, Roma 32, Torino 31, Empoli, Sassuolo 28, Bologna, Verona 27, Udinese, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 11.23^ GIORNATA (da venerdì 21 gennaio a domenica 23 gennaio 2022): Verona-Bologna venerdì 21 ore 20.45, Genoa-Udinese sabato 22 ore 15, Inter-Venezia sabato 22 ore 18, Lazio-Atalanta sabato 22 ore 20.45, Cagliari-Fiorentina domenica 23 ore 12.30, Napoli-Salernitana domenica 23 ore 15, Spezia-Sampdoria domenica 23 ore 15, Torino-Sassuolo domenica 23 ore 15, Empoli-Roma domenica 23 ore 18, Milan-Juventus domenica 23 ore 20.45 Adx/Pie