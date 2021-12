Lunedì 20 dicembre 2021 - 07:41

Il Napoli vince sul Milan furibondo per il pari annullato

Finisce 1-0 per i partenopei, Pioli se la prende con regolamento

Roma, 19 dic. (askanews) – Il Napoli sbanca San Siro nello scontro diretto e aggancia il Milan al 2° posto, a -4 dall’Inter campione d’inverno. Partenopei subito in vantaggio grazie ad Elmas, la reazione rossonera arriva invece da Ibra che sfiora il pari dopo il quarto d’ora. Florenzi e ancora lo svedese vanno di nuovo a un soffio dal gol, poi al 90′ lo segna Kessié ma l’arbitro va all’on field review e annulla per offside (posizione ritenuta attiva di Giroud). La partita ha detto una cosa inequivocabile: nell’emergenza più profonda per tutte e due le squadre, è stato Spalletti a modellare quella più vicina all’idea di gioco originale, mentre il Milan si è snaturato affidandosi quasi esclusivamente a lanci lunghi che non fanno parte del suo bagaglio creativo. Nemmeno se davanti c’è Ibra. Nel dopo partita Pioli furioso: “Non siamo stanchi, stasera l’abbiamo dimostrato.Si può giocare con più qualità, ma dal punto di vista fisico e dell’intensità abbiamo fatto una delle migliori partite di questo campionato – assicura ai microfoni di Dazn -. Sarebbe più facile anche per me dire che abbiamo speso tanto e siamo stanchi… ma ho visto una delle prestazioni più belle del nostro ultimo periodo”. Sul gol annullato dice: “Alla fine diranno che hanno applicato il regolamento in modo corretto… ma io dico: come fa un giocatore che è per terra a procurare un danno al difensore? Dispiace, dispiace aver perso questa partita. Adesso lecchiamoci le ferite e poi ripartiamo”.Felice Spalletti: “I miei giocatori sono venuti qui, hanno giocato una partita di carattere, facendo vedere di essere una squadra che sa giocare in condizioni difficili; sono giocatori tecnici, poi ci vuole sostanza caratteriale. Stasera l’hanno fatto molto bene; sono andati a pressare, a disturbare la loro costruzione e facendo blocco squadra sporcando tutte le giocate del Milan sulla trequarti”. Scudetto? “Noi dobbiamo pensare a vincere le partite senza andare a guardare quello che fanno gli altri, il campionato è ancora lunghissimo. C’è ancora questo mostro invisibile della Coppa d’Africa che è lì dietro che ti fa scomparire i giocatori da dentro lo spogliatoio e non sai dove andarli a ritrovare; noi ne abbiamo 4 e sono fondamentali per la nostra squadra” Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Genoa 1-0, Salernitana-Inter 0-5, Atalanta-Roma 1-4, Bologna-Juventus 0-2, Cagliari-Udinese 0-4, Fiorentina-Sassuolo 2-2, Spezia-Empoli 1-1, Sampdoria-Venezia 1-1, Torino-Hellas Verona ore 18, Milan-Napoli 0-1 Classifica: Inter 43, Milan, Napoli 39, Atalanta 37, Juventus, Roma, Fiorentina 31, Juventus, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Bologna, Sassuolo 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Cagliari, Genoa 10, Salernitana 8 Prossimo turno (diciannovesima giornata): Udinese-Salernitana martedì 21 ore 18.30, Genoa-Atalanta martedì 21 ore 20.45, Juventus-Cagliari martedì 21 ore 20.45, Sassuolo-Bologna mercoledì 22 ore 16.30, Venezia-Lazio mercoledì 22 ore 16.30, Hellas Verona-Fiorentina mercoledì 22 ore 18.30, Inter-Torino mercoledì 22 ore 18.30, Roma-Sampdoria mercoledì 22 ore 18.30, Empoli-Milan mercoledì 22 ore 20.45, Napoli-Spezia mercoledì 22 ore 20.45 Adx/Int9