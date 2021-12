Martedì 14 dicembre 2021 - 00:04

Roma-Spezia 2-0, Smalling e Ibanez affondao i liguri

I giallorossi agganciano la Juventus a 28 punti

Roma, 13 dic. (askanews) – La Roma torna al successo nell’ultimo match della 17esima giornata battendo lo Spezia 2-0. Giallorossi in vantaggio dopo appena 6′, grazie a Smalling che corregge in rete un colpo di testa di Abraham. Lo Spezia risponde con la palla-gol sul piede di Reca, bravo Rui Patricio a respingere. Nel recupero del primo tempo traversa di Abraham. La ripresa si apre con il raddoppio di Ibanez, sempre su angolo e sempre di testa. Manaj accorcia ma il Var cancella il suo gol: fuorigioco. Finisce 2-0 per i giallorossi. Nel recupero Felix espulso per doppia ammonizione, la seconda arrivata per un tocco di braccio prima di un gol giustamente annullato.Durante la partita si sono vissuti anche momenti di angoscia per le sorti di un tifoso colto da malore in curva sud alla mezz’ora del primo tempo. Immediati i soccorsi, il ragazzo è stato rianimato con il defibrillatore e portato d’urgenza al Policlinico Gemelli, poco distante dall’Olimpico. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.Risultati (diciassettesima giornata): Genoa-Sampdoria 1-3, Fiorentina-Salernitana 4-0, Venezia-Juventus 1-1, Udinese-Milan 1-1, Torino-Bologna 2-1, Hellas Verona-Atalanta 1-2, Napoli-Empoli 0-1, Sassuolo-Lazio 2-1, Inter-Cagliari 4-0, Roma-Spezia, 2-0 Classifica: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Cagliari, Genoa 10; Salernitana 8 Prossimo turno (diciottesima giornata): Lazio-Genoa venerdì 17 ore 18.30, Salernitana-Inter venerdì 17 ore 20.45, Atalanta-Roma sabato 18 ore 15, Bologna-Juventus sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, Fiorentina-Sassuolo domenica 19 ore 12.30 Spezia-Empoli, domenica 19 ore 15, Sampdoria-Venezia domenica 19 ore 18, Torino-Hellas Verona domenica 19 ore 18, Milan-Napoli, domenica 19 ore 20.45 Adx