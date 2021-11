Venerdì 12 novembre 2021 - 15:08

Lo sport italiano ricorda Gianpiero Galeazzi: “Ciao Bisteccone”

Da Abbagnale a Lotito, Panatta e i club, i messaggi di cordoglio

Roma, 12 nov. (askanews) – Lo sport italiano piange Giampiero Galeazzi, voce dei trionfi dei Fratelli Abbagnale, telecronista appassionato di calcio e Tennis. “La morte di Giampiero Galeazzi è una notizia sconvolgente, mi lascia senza parole. Siamo stati con la figlia pochi giorni fa e avevamo parlato di lui, mi aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo, invece arriva questa notizia. Se ne va la voce storica del canottaggio, nonché un amico e un personaggio preparato e coinvolgente” il ricordo del presidente della Federcanottaggio Giuseppe Abbagnale.Adriano Panatta, gloria del tennis italiano aggiunge: “Mi dispiace tantissimo, sapevo che non stava bene. Eravamo molto amici con Giampiero. Con lui ho solamente bei ricordi, tanto allegri, divertenti. Era un professionista pazzesco, veniva a fare le telecronache preparatissimo, sapeva tutto”. Galeazzi fu straordinario interprete anche dello scudetto del Napoli con Diego Armando Maradona cui cedette il microfono negli spogliatoi.Ed anche il Napoli lo ha ricordato su Twitter: “Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli ricordano Giampiero Galeazzi, storica figura del giornalismo italiano e indimenticato narratore delle più suggestive imprese azzurre”.“La fede laziale di Giampiero era nota a tutti – scrive il presidente Lotito – ma mai è stata fuori dalle righe. In una recente intervista alla Rai, stanco ma mai arreso alla malattia, disse una frase semplice e straordinaria: ‘Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio’. In quel cielo brilla una stella in più”. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, piange così la scomparsa di Galeazzi. In una nota, il numero uno della ricorda il celebre giornalista come “una figura legata indissolubilmente allo sport italiano: prima da atleta vittorioso, poi da commentatore passionale e da giornalista acuto e competente”. “Sotto lo stesso cielo, sotto la stessa bandiera. Forza Lazio”. In quel cielo brilla una stella in più” disse Galeazzi in una delle ultime sue interviste.“Ci ha lasciati un grande professionista, la voce di tanti successi Azzurri dello sport italiano. Era un tifoso appassionato della nostra Nazionale, lo ricordiamo con grande affetto”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda cosi Giampiero Galeazzi.“Sono molto addolorato perché lo conoscevo bene. Era una persona per bene e un grande giornalista” dice Corrado Ferlaino, presidente del Napoli di Maradona. Un tweet anche della Roma: “Sapevi sorridere e raccontare lo sport, ora riposa in pace Big Giampiero.#Galeazzi”. Mara Venier che lo ha intervistato a Domenica in dice: “Bisteccone mio…se ne va un pezzo importante della mia vita…”. Simona Ventura lo ricorda su Twitter: “Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport.Avercene oggi di inviati come te!”.Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre.Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo,estasiata,dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport.Avercene oggi di inviati come te!RIP #GiampieroGaleazzi. Eri un gigante. E non solo perché più alto e più grande di noi. Addio amico mio. #Galeazzi aggiunge Riccardo Cucchi Adx/Int5