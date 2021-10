Domenica 31 ottobre 2021 - 17:02

Inter-Udinese 2-0, doppietta di Correa

Friulani a secco di vittorie da un mese e mezzo

Roma, 31 ott. (askanews) – L’Inter batte 2-0 l’Udinese nel lunch match dell’undicesima giornata di Serie A e sale a quota 24 punti in classifica. I nerazzurri dominano a San Siro, ma la sbloccano solamente nel secondo tempo grazie a Correa, che tra il 60′ e il 68′ mette a segno la sua seconda doppietta in maglia nerazzurra, regalando i tre punti a Simone Inzaghi. Continua invece il digiuno di vittorie per Gotti, a secco ormai da oltre un mese e mezzo.Risultati (undicesima giornata): Atalanta-Lazio 2-2, Hellas Verona-Juventus 2-1, Torino-Sampdoria 3-0, Inter-Udinese 2-0, Fiorentina-Spezia domenica 31 ore 15, Genoa-Venezia domenica 31 ore 15, Sassuolo-Empoli domenica 31 ore 15, Salernitana-Napoli domenica 31 ore 18, Roma-Milan domenica 31 ore 20.45, Bologna-Cagliari lunedì 1 ore 20.45 Classifica: Napoli, Milan 28, Inter 24, Roma, Atalanta 19, Lazio 18, Juventus, Fiorentina, Verona 15, Sassuolo, Torino 14, Empoli, Bologna 12, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia, Spezia 8, Genoa, Salernitana 7, Cagliari 6.Prossimo turno (dodicesima giornata): Empoli-Genoa, venerdì 5 ore 20.45, Spezia-Torino, sabato 6 ore 15, Juventus-Fiorentina, sabato 6 ore 18, Cagliari-Atalanta, sabato 6 ore 20.45, Venezia-Roma, domenica 7 ore 12.30 , Sampdoria-Bologna, domenica 7 ore 15, Udinese-Sassuolo, domenica 7 ore 15, Lazio-Salernitana, domenica 7 ore 18, Napoli-Hellas Verona, domenica 7 ore 18, Milan-Inter, domenica 7 ore 20.45 Adx/Int9