Sabato 2 ottobre 2021 - 20:06

La Juventus si prende il derby: 1-0 al Torino con Locatelli

I granata sfiorano il vantaggio. Poi capitolano all'86'

Roma, 1 ott. (askanews) – La Juve si prende il derby e vince la terza partita consecutiva in campionato. Nella settima giornata di Serie A la squadra di Allegri batte il Torino 0-1 e sale a quota 11 punti in classifica. Nel primo tempo i bianconeri sfiorano il vantaggio in avvio, poi subiscono il gioco dei granata e rischiano. Nella ripresa Milinkovic-Savic si supera su Alex Sandro, ma nel finale non può far nulla su un destro preciso di Locatelli (86′).Risultati (settima giornata): Cagliari-Venezia 1-1, Salernitana-Genoa 1-0, Torino-Juventus 0-1 ore 20.45 Sassuolo-Inter, domenica 3 ore 12.30 Bologna-Lazio, ore 15 Hellas Verona-Spezia, Sampdoria-Udinese, ore 18 Fiorentina-Napoli, Roma-Empoli, ore 20.45 Atalanta-Milan Classifica: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Roma, Juventus 11, Fiorentina 12, Lazio, Atalanta 11, Empoli 9, Torino, Bologna 8, Sassuolo, Udinese 7, Verona Sampdoria, Genoa, Venezia 5, Spezia, Salernitana 4, Cagliari 3.Prossimo turno (ottava giornata), sabato 16 ore 15 Spezia-Salernitana, ore 18 Lazio-Inter, ore 20.45 Milan-Hellas Verona, domenica 17 ore 12.30 Cagliari-Sampdoria, ore 15 Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, ore 18 Napoli-Torino, ore 20.45 Juventus-Roma, lunedì 18 ore 20.45 Venezia-Fiorentina.Adx