Domenica 26 settembre 2021 - 14:44

Juve-Sampdoria 3-2: il tris firmato Dybala, Bonucci e Locatelli

Prima vittoria allo Stadium, infortunio a Dybala

Roma, 26 set. (askanews) – Nel lunch match della sesta giornata di Serie A la Juve batte la Sampdoria 3-2 e infila la seconda vittoria consecutiva salendo a quota 8 punti. All’Allianz Stadium tante occasioni e cinque gol. Dybala (10′) sblocca la gara dal limite, poi Bonucci (43′) raddoppia dal dischetto e Yoshida (44′) accorcia le distanze di testa. Nella ripresa Locatelli (57′) firma il tris, poi un destro di Candreva (83′) anima il finale. La partita di Paulo Dybala contro la Sampdoria è durata però poco più di 20 minuti. L’argentino aveva realizzato la rete dell’1-0 ma poi è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Il capitano bianconero è uscito in lacrime e sulle sue gambe, consolato da Morata, Bentancur e Chiesa, ma evidentemente ha percepito la gravità dell’infortunio. Già nella giornata di domani, la Joya si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stilare un programma di recupero.Risultati (sesta giornata): Spezia-Milan 1-2, Inter-Atalanta 2-2, Genoa-Hellas Verona 3-3, Juventus-Sampdoria 3-2, ore 15 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina, ore 18, Lazio-Roma, domenica 26 ore 20.45, Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-Torino Classifica: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Roma 12, Atalanta 11, Fiorentina 9, Lazio, Juventus Bologna 8, Torino, Udinese 7 Empoli 6, Sampdoria, Verona, Genoa 5, Sassuolo, Spezia 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1.Prossimo turno (settima giornata): venerdì 1 ore 20.45 Cagliari-Venezia, sabato 2 ore 15 Salernitana-Genoa, ore 18 Torino-Juventus ore 20.45 Sassuolo-Inter, domenica 3 ore 12.30 Bologna-Lazio, ore 15 Hellas Verona-Spezia, Sampdoria-Udinese, ore 18 Fiorentina-Napoli, Roma-Empoli, ore 20.45 Atalanta-Milan.Adx/Int5