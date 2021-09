Mercoledì 22 settembre 2021 - 20:44

Serie A, Primo successo della Juve, pari Salernitana-Verona

I bianconeri vanno sotto ma reagiscono contro lo Spezia

Roma, 22 set. (askanews) – Vince la Juve 3-2, pareggiano 2-2 Salernitana e Verona nella quinta giornata di campionato di serie A.Primo successo in campionato per Allegri: una vittoria sofferta, arrivata con un controsorpasso ai danni di uno Spezia pimpante. Kean la sblocca al 28′, poi i padroni di casa la ribaltano con Gyasi e Antiste. Di Chiesa e De Ligt le reti che valgono i 3 punti ai bianconeri. Chiesa sostituito nel finale per un problemino alla coscia sinistra Una doppietta di Kalinic non basta al Verona per vincere all’Arechi. Hellas avanti di due reti con il croato che sblocca dopo 7′ e si ripete alla mezz’ora: nel recupero del primo tempo la Salernitana la riapre con Gondo poi, dopo un palo di Kalinic, arriva il pari di Mamadou Coulibaly che regala alla squadra di Castori il primo punto in classifica Risultati(quinta giornata): Bologna-Genoa 2-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Fiorentina-Inter 1-3, Salernitana-Hellas Verona 2-2, Spezia-Juventus 3-2, ore 20.45 Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Udinese Classifica: Inter 13, Napoli 12, Atalanta, Milan 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, Lazio, Udinese 7, Torino 6, Sampdoria Juventus, 5, Sassuolo, Spezia, Genoa, Verona 4, Venezia, Empoli 3, Cagliari 2, Salernitana 1 Prossimo turno (sesta giornata): sabato 25/09 ore 15: Spezia-Milan, ore 18 Inter-Atalanta, ore 20.45 Genoa-Hellas Verona, domenica 26 ore 12.30 Juventus-Sampdoria, ore 15 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina, ore 18, Lazio-Roma, domenica 26 ore 20.45, Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-Torino Adx/Int2