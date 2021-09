Mercoledì 22 settembre 2021 - 23:53

Serie A, Il Milan batte il Venezia e agguanta l’Inter

Riscatto Empoli che vince 2-0 a Cagliari

Roma, 22 set. (askanews) – Vincono Milan ed Empoli nelle partite serali della quinta giornata di andata. I rossoneri battono il venezia 2-0 e affiancano l’INter in testa in attesa del match del Napoli impegnato domani a Genova contro la Sampdoria. L’Empoli sbanca Cagliari 2-0 Dopo un primo tempo di dominio ma con poche occasioni da gol, il Milan risolve il match (2-0) contro il Venezia nella ripresa. Brahim Diaz sblocca la gara al 68′ su suggerimento di Theo Hernandez. L’esterno sinistro francese, dopo l’assist, chiude il match all’83’ con un sinistro in diagonale potentissimo dopo una bella giocata di Saelemaekers. Nella gara, esordio in campionato con la maglia rossonera per Pietro Pellegri. Il Milan raggiunge l’Inter in vetta a quota 13. Venezia a 3.I ragazzi di Andreazzoli tornano a vincere, sempre in trasferta, e salgono a 6 punti in classifica. L’Empoli si fa preferire fin dai primi minuti e trova il vantaggio prima della mezz’ora con il tiro di Di Francesco, deviato da Ceppitelli. La reazione del Cagliari arriva nella ripresa e porta al palo colpito da Keita Balde, ma gli ospiti segnano il raddoppio al 69′ grazie alla bellissima rete del neo-entrato Stulac. Nel finale traversa per Henderson e palo di Bajrami. Il Cagliari resta ancora senza successi Risultati(quinta giornata): Bologna-Genoa 2-2, Atalanta-Sassuolo 2-1, Fiorentina-Inter 1-3, Salernitana-Hellas Verona 2-2, Spezia-Juventus 3-2, Cagliari-Empoli 0-2, Milan-Venezia 2-0, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Udinese Classifica: Inter, Milan 13, Napoli 12, Atalanta, 10, Roma, Fiorentina 9, Bologna 8, Lazio, Udinese 7, Torino, Empoli 6, Sampdoria Juventus, 5, Sassuolo, Spezia, Genoa, Verona 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1 Prossimo turno (sesta giornata): sabato 25/09 ore 15: Spezia-Milan, ore 18 Inter-Atalanta, ore 20.45 Genoa-Hellas Verona, domenica 26 ore 12.30 Juventus-Sampdoria, ore 15 Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina, ore 18, Lazio-Roma, domenica 26 ore 20.45, Napoli-Cagliari, lunedì 27 ore 20.45 Venezia-Torino Adx/Int2