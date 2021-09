Lunedì 20 settembre 2021 - 22:43

Udinese-Napoli 0-4, azzurri da soli in testa

In gol Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano

Roma, 19 set. (askanews) – Il Napoli travolge l’Udinese al Friuli 4-0, e conquista la vetta solitaria della classifica al termine della quarta giornata di campionato. I friulani partono bene ma poi viene fuori il Napoli che trova il vantaggio al 24′ con Osimhen, bravo a seguire l’azione e appoggiare in rete sulla linea dopo il tiro di Insigne. Alla mezz’ora arriva il palo di Fabian Ruiz, seguito dal raddoppio di Rrahmani. In avvio di ripresa c’è gloria per Koulibaly, nel finale Lozano cala il poker. Primo ko per l’Udinese.Risultati quarta giornata: Sassuolo-Torino 0-1, Genoa-Fiorentina 1-2, Inter-Bologna 6-1, Salernitana-Atalanta 0-1, Empoli-Sampdoria 0-3, Venezia-Spezia 1-2, Hellas Verona-Roma 3-2, Lazio-Cagliari 2-2, Juventus-Milan 1-1, Udinese-Napoli 0-4 Classifica: Napoli 12, Inter, Milan 10, Roma, Fiorentina 9, Udinese, Bologna, Atalanta, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo, Spezia 4, Verona, Empoli, Venezia, Genoa 3, Cagliari, Juventus 2, Salernitana 0 Prossimo turno (quinta giornata): martedì 21 ore 18.30 Bologna-Genoa, ore 20.45 Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Inter, mercoledì 22 ore 18.30, Salernitana-Hellas Verona, Spezia-Juventus, ore 20.45 Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Udinese Adx