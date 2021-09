Domenica 19 settembre 2021 - 17:03

Colpo Spezia con Bourabia, Venezia battuto al 94′

Nella pomeridiana delle 15 i liguri espugnano il Penzo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 19 set. (askanews) – Colpo Spezia a Venezia. I liguri vincono per 2-1 nell’unica partita delle ore 15 della quarta giornata di campionato. In avvio la sblocca Bastoni con un gran sinistro, poca fortuna per Busio e Henry prima dell’intervallo. Al 59′ pareggio di testa dell’ex Ceccaroni, pericolosi Gyasi e Johnsen. Decisivo Bourabia al 94′ che segna il gol partita.Risultati quarta giornata: Sassuolo-Torino 0-1, Genoa-Fiorentina 1-2, Inter-Bologna 6-1, Salernitana-Atalanta 0-1, Empoli-Sampdoria 0-3, Venezia-Spezia 1-2, ore 18 Hellas Verona-Roma, Lazio-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Milan, lunedì 20 ore 20.45 Udinese-Napoli Classifica: Inter 10, Roma, Milan, Napoli, Fiorentina 9, Udinese, Bologna, Atalanta 7, Lazio, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo, Spezia 4, Empoli, Venezia, Genoa 3, Juventus, Cagliari 1, Verona, Salernitana 0 Prossimo turno (quinta giornata): martedì 21 ore 18.30 Bologna-Genoa, ore 20.45 Atalanta-Sassuolo, Fiorentina-Inter, mercoledì 22 ore 18.30, Salernitana-Hellas Verona, Spezia-Juventus, ore 20.45 Cagliari-Empoli, Milan-Venezia, Milan-Venezia, giovedì 23 ore 18.30 Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio, ore 20.45 Roma-Udinese Adx