Martedì 14 settembre 2021 - 15:05

Milan-Lazio, Malagò su cori: casi di cui facciamo volentieri a meno

"Ma sulla giustizia sportiva non posso dire nulla"

CONDIVIDI SU:





















Roma, 14 set. (askanews) – Giovanni Malagò non vuole interferire con la Procura Federale sulla vicenda dei cori razzisti contro Tiémoué Bakayoko nel corso di Milan-Lazio, arrivati dalla tifoseria ospite, anche se si tratta di vicende di cui “facciamo volentieri a mano”. Lo ha detto il presidente del Coni, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine della conferenza stampa post Giunta.“Mi conoscete bene, fatemi le domande che volete ma io sull’argomento giustizia sportiva non posso dire nulla”, ha detto Malagò, “Qualsiasi parola dicessi adesso, sarebbe strumentalizzata. Figuratevi se io vado a dire che cosa deve fare la Procura federale Sinceramente di questi episodi ne facciamo volentieri a mano. Ma non è un discorso riguardo in particolare quel giocatore, quello stadio o quella tifoseria. Ormai è chiaro quello che si può fare e quello che non si può fare. Su come interverranno certo io non sollecito, non spingo perché avvenga”.La società rossonera ha annunciato ieri sera via Twitter di aver presentato un esposto alla Procura Federale sulla vicenda. (Foto di repertorio).Fco