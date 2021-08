Giovedì 26 agosto 2021 - 13:56

Correa è dell’Inter, lo annuncia la Lazio

L'Inter verserà alla Lazio per il prestito 5 milioni di euro

Roma, 26 ago. (askanews) – Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell’Inter. Ad annunciare il trasferimento in nerazzurro dell’attaccante argentino classe 1994 è un comunicato diffuso dalla Lazio per la Borsa. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni. L’Inter verserà alla Lazio per il prestito 5 milioni di euro, si legge nella nota ufficiale, oltre a un bonus di un milione di euro, “legato a risultati sportivi”. Per esercitare l’obbligo di riscatto, legato alla qualificazione dell’Inter alla prossima Champions League, il club nerazzurro pagherà altri 25 milioni. “F.C. Internazionale S.p.A. avra l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva – conclude la Lazio – apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualita”.Adx/int5