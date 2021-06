Sabato 19 giugno 2021 - 22:09

Equitazione, Apolloni trionfa al GP di Bulgaria

Inno di Mameli per il cavaliere azzurro

Roma, 19 giu. (askanews) – Il cavaliere azzurro Gianluca Apolloni ha conquistato il gradino più alto del podio nel Gran Premio dello Csio 3* World Cup a Bojouristhe, in Bulgaria.Stupefacente risultato per l’Italia di Marco Porro che conquista con Apolloni il Gran Premio dello Csio di Bulgaria valido per il girone Locale di Coppa del Mondo.In sella ad High Tea, femmina olandese di 9 anni, il cavaliere tricolore è stato l’unico a chiudere il percorso con 0 penalità agli ostacoli, benché penalizzato da una sola penalità per il tempo. Terzo posto ancora per l’Italia con Paolo Paini e Chaccolie. Ora freme l’attesa per la Coppa delle Nazioni che si disputerà domenica valida per il circuito della Fei Eef Series.