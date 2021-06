Giovedì 3 giugno 2021 - 21:36

Roland Garros, cinque italiani al secondo turno

Berrettini, Sinner, Musetti, Cecchinato, Fognini

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 giu. (askanews) – Diventano cinque gli italiani al 3° turno del tabellone maschile del Roland Garros: è record a livello Slam, eguagliato il primato stabilito sempre a Parigi nel 2020. A Fognini, si aggiungono infatti Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato. Il n°9 del mondo lascia le briciole all’argentino Coria: affronterà il coreano Kwon, che ha fermato la corsa di Seppi. Sinner concede un set nel derby con Mager, Musetti domina il giapponese Nishioka: il carrarino si giocherà un posto negli ottavi (probabilmente contro Djokovic) con Cecchinato, che ha battuto in quattro set De Minaur. Ricordiamo che Berrettini è nello spicchio di Federer, Sinner in quello di Nadal.I risultati degli italiani al 2° turno: Marco Cecchinato (ITA) c. (21) Alex De Minaur (AUS) 6-4, 6-1, 3-6, 6-1.Lorenzo Musetti (ITA) c. Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-3, 6-2 (9) Matteo Berrettini (ITA) c. Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2.Soonwoo Kwon (KOR) c. Andreas Seppi (ITA) 6-4, 7-5, 7-5 (18) Jannik Sinner (ITA) c. Gianluca Mager (ITA) 6-1, 7-5, 3-6, 6-3.adx/sam