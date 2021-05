Martedì 25 maggio 2021 - 17:25

Gennaro Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina

La società viola ha bruciato la concorrenza della Lazio

Roma, 25 mag. (askanews) – Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Accordo trovato per un contratto biennale (con opzione sul terzo anno) da 2,5 milioni l’anno. Tra la società e il tecnico ampie convergenze sullo staff tecnico e anche sul progetto. La società viola ha giocato di anticipo e ha bruciato la Lazio, che dopo la chiusura del campionato voleva puntare proprio sull’ex allenatore del Napoli. La Fiorentina ha atteso la sua risposta consapevole dell’interesse anche della Lazio dopo aver scaricato la delusione della mancata qualificazione in Champions. E questa voglia di aspettare il tecnico in uscita dal Napoli, avrebbe favorevolmente colpito Gattuso, intenzionato a dire sì dopo il pressing degli uomini di Commisso.Gattuso ha già allenato in Toscana, al Pisa dal 2015 al 2017. Al momento dei saluti, dopo una retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro scrisse una lettera per salutare i tifosi: “Giorno dopo giorno l’emozione che questa città ha saputo regalarmi si è alimentata del calore, del sorriso e dell’affetto che ognuno ha saputo trasmettermi. Grazie Pisa, grazie a tutti i tifosi, mi sono sentito amato. E non lo dimenticherò mai”.Adx/Int5