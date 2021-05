Domenica 16 maggio 2021 - 20:16

Internazionali, vince Rafa Nadal, Djokovic battuto in tre set

Per lo spagnolo è il decimo successo al Foro Italico

Roma, 16 mag. (askanews) – Rafa Nadal ha vinto gli internazionali di tennis d’Italia al Foro Italico. Il tennista spagnolo ha battuto in tre set 7-5, 1-6, 6-3 il numero uno al mondo Novak Djokovic. Per lo spagnolo si tratta della decima vittoria al Foro Italico. Il serbo abdica dopo aver vinto l’edizione del 2020 e cede il trono al re della rossa dopo quasi 3 ore di gioco.

Nella tradizionale conferenza stampa di fine torneo il Presidente della FIT ha posto l’accento sul grande successo della manifestazione, sotto tutti gli aspetti: “Abbiamo dimostrato che il tennis è uno sport sicuro anche per gli spettatori. Il torneo è stato bellssimo per noi italiani e abbiamo la finale che ogni organizzatore sognerebbe”. Il fenomeno Italia sta montando: “Non dovremo attendere altri 14 anni per avere un azzurro in semifinale. I numeri del movimento sono senza precedenti e il padel sta diventando uno dei primi 10 sport. Siamo sempre più la Federazione Italiana Tennis e Padel”