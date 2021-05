Venerdì 14 maggio 2021 - 18:25

Fonseca: “Lascio con orgoglio, motivato come il primo derby”

Domani l'ultima stracittadina prima di lasciare a Mourinho

Roma, 14 mag. (askanews) – Arriva il derby in casa Roma con il passo d’addio di Fonseca che il prossimo anno lascerà la panchina a Mourinho. “Non c’è in me nessun sentimento di ingiustizia riguardo a questo addio – dice alla vigilia della stracittadina -. Peccato per l’assenza dei tifosi allo stadio, ma siamo consapevoli dell’importanza di questa sfida e siamo motivati per vincere”. E sugli errori commessi in stagione: “Mi faccio sempre molte domande, ma sono sempre io il primo responsabile”.

L’allenatore della Roma si è soffermato poi sulla strategia tattica da adottare in questa partita, alla luce anche del 3-0 subito nel derby d’andata: “Abbiamo preparato la partita strategicamente in un modo un po’ diverso rispetto all’andata. All’andata siamo andati spesso a pressare alto e abbiamo subito tanti contropiede, in questi giorni abbiamo preparato la partita per evitare questo. La Lazio giocherà come fa sempre, cercando il contropiede e un’uscita rapida del pallone e vogliamo essere più equilibrati in tutti i momenti della gara. Difesa a 3? No, giocheremo a 4. Abbiamo avuto due moduli principali in questa stagione. La scelta di uno o dell’altro dipende dal momento e dalla risposta della squadra. Contro il Manchester abbiamo cambiato e la squadra ha risposto bene, a volte si cambia anche per creare nuove dinamiche e penso che in questo momento non avrebbe senso cambiare”.

Infine Fonseca ha analizzato i tanti problemi in fase difensiva avuti dalla Roma in questa stagione: “La fase difensiva non è un problema solo della difesa, ma di tutta la squadra. Non voglio trovare scuse, ma non abbiamo avuto Smalling per tutta la stagione e abbiamo dovuto giocare spesso con difensori giovani. Non penso che noi concediamo molte occasioni da gol agli avversari, ma molte delle reti subite sono portate più da errori nostri che da una costruzione degli avversari. Per noi è stata una stagione difficile, con tanti infortuni a giocatori importanti e penso che con qualche giocatore in più a disposizione saremmo potuti arrivare in un’altra posizione di classifica. Il perchè di questi problemi? Sia quando vinciamo che quando perdiamo mi faccio sempre molte domande. Ripeto che io sono sempre il primo responsabile di tutto quello che succede alla squadra e devo essere io a studiare le soluzioni”.